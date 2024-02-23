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На підконтрольній частині Донецької області сьогодні проживає півмільйона людей

23 лютого 2024, 21:14

На підконтрольній частині Донецької області сьогодні проживає півмільйона людей

До 24 лютого 2022 року на підконтрольній українській владі території Донецької області проживало понад 1 мільйон 900 тисяч осіб. Станом на середину лютого там залишаються 523,5 тисяч людей. Про це розповів голова військової адміністрації Донецької області Вадим Філашкін.

У прифронтових зонах їх 560 тисяч жителів залишилося проживати 70 тисяч. Наближені до лінії фронту громади: Курахівська, Мар'їнська, Лиманська, Торецька, Сіверська. Саме тут люди гостро потребують евакуації, зазначив голова ОВА. Однак у всій області наразі немає безпечних місць, констатував він.

«Силами органів влади всіх рівнів, добровольчих формувань та волонтерів евакуювали понад 1 мільйон 359 тисяч цивільних. З них понад 164 тисячі — діти, понад 42 тисячі — особи з інвалідністю», — сказав Філашкін в інтерв'ю «Укрінформу».

Триває примусова евакуація сімей із дітьми.

У Торецькій громаді зараз ще перебуває 16 дітей, одна дитина — у Зоряному Мар'їнській громаді, семеро — в Очеретинській громаді: дві дитини у Новоселівці Першій та п'ятеро — у Желанному.

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