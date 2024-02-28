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Війська РФ можуть захопити села на захід від Авдіївки — ISW

28 лютого 2024, 08:00

Війська РФ можуть захопити села на захід від Авдіївки — ISW

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій до того, як українські війська встановлять більш згуртовані і важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але відновили відносно високі темпи наступу на захід та північний захід від міста.

Спікер української Таврійської групи військ Дмитро Ліховий 27 лютого заявив, що російські війська останнім часом збільшили чисельність своїх штурмових груп на Таврійському напрямку з невеликих груп у складі відділень до взводів та навіть роти.

«Зараз російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та прийому наступних російських наступальних операцій», —  йдеться у звіті ISW.

Водночас українські військові спостерігачі охарактеризували зміцнення Сил оборони на захід від Авдіївки як "розчаруючі" та "проблемні". Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста, і прогнозували, що українські сили зосередяться на оборонній лінії на захід, яку почали будувати в листопаді 2023 року.

При цьому ISW стверджує, що російські війська, ймовірно, продовжують спроби наступу, щоб позбавити захисників перепочинку, який би дозволив Україні створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від міста.

«Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом більш короткого періоду, ніж позиції в місті або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість», — говориться у звіті.

В Інституті не виключають, що протягом найближчих тижнів російські війська можуть захопити населені пункти на захід та північний захід від Авдіївки. У той же час рельєф місцевості та водні об'єкти на захід від міста, особливо водоймище, що пролягає між Бердичевом і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і так відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

«Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні успіхи росіян та дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть фінальній кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять своїх атакуючих. елементи», — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що 17 лютого українські підрозділи вийшли із Авдіївки Донецької області. Рішення про виведення Сил оборони з міста ухвалили через загрозу оточення та заради збереження життів захисників, пояснив президент Володимир Зеленський.

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