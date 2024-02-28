Українські військові збили 10 із 10 ударних дронів на півдні країни

Російські війська продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, збиті 10 із 10 БпЛА окупантів. Про це повідомило командування Сил оборони півдня України у середу вранці.

«Вночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Десять ударних безпілотників агресор направив із акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області. Протягом півтори години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "шахедів" збита над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині», — наголошується в повідомленні.

Також у зведенні йдеться, що під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрону пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

«Відбулося замикання та займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали», — уточнили Сили оборони півдня.

Раніше повідомляли, що 27 лютого українські військові збили ще один російський літак Су-34. Борт було знищено вдень.