ЗСУ перейшли до оборони після Авдіївки: Україна відчуває нестачу фортифікаційних укріплень й обіцяних Заходом снарядів

Військовий в окопі. Фото: Генштаб ЗСУ

Після захоплення Авдіївки окупантами, вони почали просуватися далі на захід. Про це йдеться в аналізі Frontelligence Insight.



За оцінкою аналітиків Frontelligence Insight, ранній початок відступу міг би скоротити втрати у лавах ЗСУ.



Своєчасний відхід дозволив би запобігти ситуації, коли військам доводилося проривати оточення, залишаючи поранених без евакуації, як у випадку із «Зенітом».



Зазначається, що рішення про відступ з Авдіївки було ухвалено швидше, ніж з Бахмута у 2023 році, показавши деяке покращення.



У звіті йдеться, що високопрофесійні дії 3-ї штурмової бригади, а також інших підрозділів спеціального призначення змогли організувати вихід окремих частин, що полегшило відступ при завданні суттєвих втрат противнику.



Російські війська продовжили наступ після окупації Авдіївки. За даними цього аналізу, росіяни захопили Ласточкине, а населені пункти Сєверне та Степове вже знаходяться під контролем РФ.



За інші селища та містечка, у тому числі Орлівку та Бердичі, зараз точаться важкі бої. Як видно на супутниковому знімку від 27 лютого, пожежі та сліди вибухів сягають меж Орлівки, що свідчить про спроби російських сил розірвати зв'язок із поселенням і завдати шкоди його захисникам.

Ситуація навколо Орлівки та Семенівки. Фото: frontelligence

Крім того, в повідомленнях зазначається, що Семенівка зазнала обстрілу КАБами (керованої авіабомби).

Бої біля Орлівки Ясинуватський район, Донецької області. Фото: frontelligence

Загалом команда Frontelligence Insight очікує, що захист цих поселень може не протриматися протягом тривалого періоду.



З іншого боку, наявність водних об'єктів на місцевості далі на захід дає українським силам можливість зайняти вигідніші позиції для полегшення оборони.



Також аналітики відзначають помітну нестачу надійних укріплень з бетонними та дерев'яними конструкціями на українській стороні.



Відсутність фортифікаційних споруд доручено вирішити бригадам, які беруть активну участь у бойових діях.

«Зважаючи на масштаби необхідного будівництва, українським силам не вистачає інженерних можливостей та ресурсів, щоб провести це самостійно. Отже, розв'язання цієї проблеми потребує політичної волі та участі національного керівництва у мобілізації цивільних ресурсів», — вважають аналітики.



Хоча 30 листопада 2023 року Президент України провів у Запоріжжі дві наради. З генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону саме тут на Запоріжжі.



«На всіх основних напрямках, де треба посилитись, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це насамперед Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, а також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина та Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область», – зазначив Зеленський.



При цьому аналітики вказали на те, що зміцнення російських військ на півдні виявилися успішними, коли окупанти активно залучали субпідрядні цивільні компанії з Росії та окупованих територій.



Щобільше, для компенсації недоліків Росія використала вкрадену цивільну техніку українських мешканців. Зазначається, що через суху погоду поля швидко висихають, що полегшує просування російських військ.



В аналізі найгострішими проблемами на сьогодні для ЗСУ називають нестачу боєприпасів та живої сили, а також недостатньо підготовлені оборонні позиції.



Перспективи для російської сторони також не надто оптимістичні. Росіяни зазнали непропорційно великих втрат під час штурму Авдіївки. За попередніми оцінками, армія РФ втратила від 300 до 600 одиниць техніки пошкодженої чи знищеної.



За даними вже покійного російського військового блогера Морозова, який наклав на себе руки після того, як його змусили видалити своє повідомлення про втрати, які становлять 16 тисяч людей.



Багато підрозділів РФ, які беруть активну участь у бойових діях з літа 2023 року, деморалізовані через великі втрати, некоректні виплати зарплат, недостатню кількість ротацій і недбалого ставлення з боку старших офіцерів і особливо генералів.



«Якість новобранців продовжує погіршуватися. Як повідомлялося раніше, на завершальній стадії боїв за Авдіївку групу військовополонених, захоплених у лютому, було завербовано в середині січня», — підтверджує Frontelligence Insight.



Також попри відставання у термінах будівництва фортифікаційних споруд, було б неправильно стверджувати, що прогресу взагалі немає.



Українські інженерні підрозділи беруть активну участь у підготовці оборонних позицій, іноді використовуючи дерев'яні, бетонні та металеві конструкції.

У результаті Frontelligence Insight дійшли висновку, що ситуація для українських сил залишається дуже складною і характеризується безліччю факторів, таких як затримка з мобілізацією, недостатнє будівництво укріплень, помилки під час кампанії 2023 року та, зокрема, критична нездатність партнерів доставити обіцяні боєприпаси, всупереч попереднім зобов'язанням.



Аналітики передбачають, що Україна, швидше за все, зазнає подальших територіальних втрат, особливо в районах, звільнених влітку 2023 року.



«Однак ми не передбачаємо повного краху фронту, оскільки російські війська продовжують непропорційно витрачати ресурси щодо невеликих завоювань. Попри спроби максимізувати переваги у найсприятливішій ситуації з 2022 року, їхньому прогресу не вистачає необхідного масштабу, щоб спричинити колапс українських сил. Це свідчить про те, що після зникнення свого наступального потенціалу вони будуть змушені зайняти оборонну позицію – сценарій, який може спрацювати на користь України, якщо Захід надасть достатню військову допомогу», – зазначили у звіті.



Нагадаємо, російські окупанти накопали понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на тимчасово захоплених територіях України.