Дрон-камікадзе атакував Нікопольський район: пошкоджено пошту, приватний будинок та автомобіль

Атака дрона в Нікопольському районі. Фото: Facebook / Лисак

Увечері російські війська атакували Нікопольський район, пошкодивши пошту, будинок та автомобіль. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По райцентру Дніпропетровської області агресор вдарив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та автомобіль.



«Марганець окупанти обстріляли із важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали», - зазначив Лисак.



Нагадаємо, 2 березня, вночі російський ударний дрон вдарив по багатоповерховому будинку в Одесі, внаслідок чого один під'їзд було повністю зруйновано.



Раніше центр Курахового Донецької області потрапив під обстріл окупантів, відомо про 16 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.