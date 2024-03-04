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Дрон-камікадзе атакував Нікопольський район: пошкоджено пошту, приватний будинок та автомобіль

04 березня 2024, 08:38

Дрон-камікадзе атакував Нікопольський район: пошкоджено пошту, приватний будинок та автомобіль

Атака дрона в Нікопольському районі. Фото: Facebook / Лисак Атака дрона в Нікопольському районі. Фото: Facebook / Лисак

Увечері російські війська атакували Нікопольський район, пошкодивши пошту, будинок та автомобіль. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По райцентру Дніпропетровської області агресор вдарив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та автомобіль.

«Марганець окупанти обстріляли із важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали», - зазначив Лисак.

Нагадаємо, 2 березня, вночі російський ударний дрон вдарив по багатоповерховому будинку в Одесі, внаслідок чого один під'їзд було повністю зруйновано.

Раніше центр Курахового Донецької області потрапив під обстріл окупантів, відомо про 16 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.

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