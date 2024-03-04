В українській розвідці підтвердили підрив мосту в Самарській області РФ: деталі

Пошкоджений вибухом міст у Самарській області. Фото: соцмережі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. Внаслідок цієї операції паралізовано рух поїздів. Про це стало відомо сьогодні вранці, 4 березня.



«4 березня 2024 року близько 6:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій. Враховуючи характер пошкоджень залізничного мосту, його використання буде тривалий час неможливим», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначили, що залізнична гілка використовувалася Росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виробляють завод АТ «Полімер» у місті Чапаєвськ Самарської області.



Нагадаємо, Telegram-канали російських окупантів вранці заявили, що в Самарській області Росії вранці невідомі підірвали опори залізничного мосту.