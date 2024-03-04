Утримували та катували поліцейського: начальнику та працівникам Оленівської колонії оголосили підозру

Начальнику та працівникам Оленівської колонії оголосили підозру. Фото: поліція

Начальник та працівники Оленівської виправної колонії, яка знаходиться на Донеччині, утримували та катували поліцейського. Їм повідомили про підозру. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



Повідомляється, що після початку повномасштабної війни окупанти використовували Волноваську виправну колонію №120 (більш відому як «Оленівська колонія») як фільтраційний табір, де утримували та катували понад три тисячі військовополонених Збройних Сил України, правоохоронців та цивільних осіб.



Серед них — співробітник Національної поліції України, який перебував у оточеному Маріуполі.



Слідчі встановили особу начальника Оленівської колонії та виконавців його злочинних наказів. Це колишній начальник сектору з розшуку Горлівського райвідділу розформованої міліції та двоє колишніх працівників Державної пенітенціарної служби в Донецькій області, які пішли на співпрацю з окупантами заради керівних посад після захоплення частини Донбасу у 2014 році.



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