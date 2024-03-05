Внаслідок обстрілу на Донеччині вчергове знеструмило шахту

На Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів підстанція, яка живить шахту, знеструмилася. Також опинилися без електрики і місцеві жителі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через бойові дії відключилася повітряна лінія електропередачі в Донецькій області, в результаті знеструмилася підстанція, від якої живиться шахта та побутові споживачі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що 16 працівників шахти виведені на поверхню.



Раніше ми писали, що на Донеччині 14 лютого через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти . Незабаром підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею.