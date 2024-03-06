Внаслідок обстрілу села в Очеретинській громаді загинула пенсіонерка

Росіяни обстріляли село в Очеретинській громаді. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія сьогодні вранці, 6 березня, вдарила по селу Нетайлове Очеретинської громади Донецької області. Відомо про одну загиблу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку — 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні», — зазначив голова регіону.



Раніше ми писали, що в ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина поранена.