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Повномасштабна війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки — BILD

17 жовтня 2024, 16:11

Повномасштабна війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки — BILD

Український військовослужбовець на умовах анонімності розповів виданню BILD, що у Україні недостатньо зброї, тому війна триватиме ще два роки.

«Ми залежимо від допомоги Заходу. На багатьох ділянках фронту у нас все ще замало артилерійських снарядів, і у нас все ще не вистачає засобів для захисту від російських бомбардувань», - зазначив офіцер ЗСУ. 

За його словами, війна триватиме ще як мінімум два роки, перш ніж у Росії закінчаться запаси військової техніки.

Раніше ми писали, що 16 жовтня президент Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. За його словами, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Що він містить, можна прочитати тут.

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