Повномасштабна війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки — BILD

Український військовослужбовець на умовах анонімності розповів виданню BILD, що у Україні недостатньо зброї, тому війна триватиме ще два роки.



«Ми залежимо від допомоги Заходу. На багатьох ділянках фронту у нас все ще замало артилерійських снарядів, і у нас все ще не вистачає засобів для захисту від російських бомбардувань», - зазначив офіцер ЗСУ.



За його словами, війна триватиме ще як мінімум два роки, перш ніж у Росії закінчаться запаси військової техніки.



Раніше ми писали, що 16 жовтня президент Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. За його словами, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Що він містить, можна прочитати тут.