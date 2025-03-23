Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори української та американської делегацій.



Президент Володимир Зеленський після розмови з міністром оборони Рустемом Умеровим заявив, що зустріч команд України та США у Саудівській Аравії є «досить корисною».



«Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу технічніший рівень — наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Наша команда працює абсолютно конструктивно», — зазначив президент.



Раніше міністр оборони України Рустем Умеров повідомив про початок зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.

«Виконуємо завдання президента України щодо наближення справедливого миру для нашої держави та забезпечення безпеки. На столі, зокрема, пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури», — написав він у фейсбук.

За словами міністра, групи працювали над низкою складних технічних питань — у складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.



Раніше повідомлялося, що 24 березня у Саудівській Аравії США проведуть роздільні переговори із представниками Росії та України. Основними питаннями на столі перемовин будуть:

припинення атак на енергетичну інфраструктуру;

безпека судноплавства у Чорному морі.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив сьогодні, що вже після цього планується обговорення лінії фронту, питання територій, досягнення та підтримання сталого світу.

«Цього тижня тепер ми говоритимемо про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі», - зазначив Уолтц.



Декілька російських ЗМІ в неділю ввечері написали, що делегація РФ також вже прибула в Ер-Ріяд. Переговори розпочнуться завтра вранці.