Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке

09 березня 2024, 23:05

Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке

Політика

 Папа Римський Франциск висловив думку, що Україні слід піти на переговори з Росією. Про це він заявив у лютневому інтерв'ю швейцарському мовнику RSI. Він вважає, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Суспільство

 Лише 49% українських дітей, які через війну опинились у Польщі, відвідують школи. Ті, хто не навчається у місцевих класах, говорять про незрозумілу систему освіти сусідньої держави, цькування однокласників, а для когось непереборним бар'єром стала польська мова. Чому половина українських дітей-біженців у Польщі не ходять до школи – впізнавали наші журналісти.

Екс-головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний був визнаний непридатним для служби в армії після проходження військово-лікарської комісії цієї зими. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише ZN.UA з посиланням на джерела. Водночас «Українська правда», посилаючись на свої джерела, пише, що окрім Залужного з військової служби за станом здоров'я звільнено й генерал-лейтенанта Сергія Шаптала.

Бойові дії

 Троє людей постраждали внаслідок обстрілу у Кіровському районі окупованого Донецька увечері. Зазначається, що за адресою вулиця Бірюзова, 25 поранено дівчаток 2010 та 2009 року народження, також постраждав чоловік 1977 року народження.

Звільненню міста Кремінна в Луганській області наприкінці 2022 року завадив витік інформації в медіа, розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов.

Окупаційні війська РФ просунулися біля села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині, повідомляє аналітичний проект DeepState. Два дні тому, вранці 7 березня, українським військовим вдалося витіснити росіян з Тоненького.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
09:05
До Сімферополя завезли додаткову військову техніку РФ для перекидання на фронт
07:45
Вночі росіяни обстріляли Чугуєв, постраждали 7 людей
23:06
Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького
22:43
Обстріл окупованої Оленівки: пошкоджено будинки, поранено жінку
17:42
В окупованій Горлівці безпілотник врізався в авто
11:50
Канцлер Німеччини хоче мирних переговорів України та Росії — Politico
11:10
ЗСУ витіснили окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки — Bild
10:31
Окупанти обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області минулої доби, одна людина загинула
09:50
Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»
23:28
Головне за день: Підрив автобуса на міні. У Бердянську ліквідували організаторку виборів
23:23
Луганщина: Повідомляють про удари по складу боєприпасів та паливних резервуарах військ РФ
усі новини
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
22:31
Звільненню Кремінної завадив витік інформації у ЗМІ — командир 80-ї ОДШБр
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
20:44
Папа Римський запропонував Україні «підняти білий прапор та вести переговори»
19:04
Рідні українських військовополонених вийшли на мирну акцію у Львові
15:05
ЗМІ: Залужний та Шаптала непридатні для служби за станом здоров'я
13:58
Будинок мешканця Костянтинівки двічі за ніч зазнав обстрілу, чоловіка поранено
12:50
Обстріл Часів Яру: загинув чоловік, ще одну людину поранено в Очеретиному
10:36
За добу на Донеччині через російські обстріли зруйновано або пошкоджено понад 70 будинків
09:30
Росія вночі запустила проти України 15 «шахедів», з них 12 — збиті
08:40
Російські війська знову просунулися в районі села Тоненьке під Авдіївкою
08:25
У Донецькій області за добу під російським обстрілом поранено дев'ятьох людей
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
23:31
У Донецькій області під обстрілами поранено 4 людей
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
21:16
Мешканці Вовчанська страждають від обстрілів другий день поспіль
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
20:22
Втрати окупантів: журналісти підтвердили смерть 47 тисяч на війні проти України
19:35
Обстріл Дніпропетровської області: поранено дівчину, пошкоджено будинки
18:40
Ще 10 дітей вивезли із окупації до рідних
усі новини
ВІДЕО
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ► Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
08 березня, 20:55
Російський солдат прикривається полоненим українцем як живим щитом. Скріншот відео Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild
08 березня, 10:50
Піротехніки ДСНС вилучають нерозірвашуюся авіабомбу з горища приватного будинку у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області У Костянтинівці напівтонна бомба впала на горище житлового будинку
07 березня, 15:41
У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі
07 березня, 12:39
Невдалий штурм в Новомихайлівці. Фото: кадр із відео Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили за день 12 одиниць бронетехніки окупантів
07 березня, 11:50
Олександр Куницький. Фото: Facebook Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»
07 березня, 09:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама