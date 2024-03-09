Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке

Політика



Папа Римський Франциск висловив думку, що Україні слід піти на переговори з Росією. Про це він заявив у лютневому інтерв'ю швейцарському мовнику RSI. Він вважає, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.



Суспільство



Лише 49% українських дітей, які через війну опинились у Польщі, відвідують школи. Ті, хто не навчається у місцевих класах, говорять про незрозумілу систему освіти сусідньої держави, цькування однокласників, а для когось непереборним бар'єром стала польська мова. Чому половина українських дітей-біженців у Польщі не ходять до школи – впізнавали наші журналісти.



Екс-головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний був визнаний непридатним для служби в армії після проходження військово-лікарської комісії цієї зими. У лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише ZN.UA з посиланням на джерела. Водночас «Українська правда», посилаючись на свої джерела, пише, що окрім Залужного з військової служби за станом здоров'я звільнено й генерал-лейтенанта Сергія Шаптала.



Бойові дії



Троє людей постраждали внаслідок обстрілу у Кіровському районі окупованого Донецька увечері. Зазначається, що за адресою вулиця Бірюзова, 25 поранено дівчаток 2010 та 2009 року народження, також постраждав чоловік 1977 року народження.



Звільненню міста Кремінна в Луганській області наприкінці 2022 року завадив витік інформації в медіа, розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов.



Окупаційні війська РФ просунулися біля села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині, повідомляє аналітичний проект DeepState. Два дні тому, вранці 7 березня, українським військовим вдалося витіснити росіян з Тоненького.



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