Главное за день: Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг». Битва за Тоненькое

Политика



Папа Римский Франциск высказал мнение, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией. Об этом он заявил в февральском интервью швейцарскому вещателю RSI. Он считает, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.



Общество



Только 49% украинских детей, которые из-за войны оказались в польше, посещают школы. те, кто не учится в местных классах, говорят о непонятной системе образования соседнего государства, травле одноклассников, а для кого-то непреодолимым барьером стал польский язык. Почему половина украинских детей-беженцев в Польше не ходят в школу – узнавали наши журналисты.



Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный был признан непригодным для службы в армии после прохождения военно-врачебной комиссии этой зимой. В феврале он написал рапорт об увольнении с военной службы, пишет ZN.UA со ссылкой на источники. В то же время «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, пишет, что помимо Залужного с военной службы по состоянию здоровья уволен и генерал-лейтенант Сергей Шаптала.



Боевые действия



Три человека пострадали в результате обстрела в Кировском районе оккупированного Донецка вечером. Отмечается, что по адресу улица Бирюзова, 25 ранены девочки 2010 и 2009 года рождения, также пострадал мужчина 1977 года рождения.



Освобождению города Кременная в Луганской области в конце 2022 года помешала утечка информации в медиа, рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов.



Оккупационные войска РФ продвинулись возле села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState. Два дня назад, утром 7 марта украинским военным удалось вытеснить россиян из Тоненького.



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