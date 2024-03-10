Головне за сьогодні: Підрив авто співробітника «ФСБ по ДНР». Почалося голосування на «виборах» президента РФ

Політика



На тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке триватиме до 14 березня. На окремих дільницях біля лінії фронту дострокове голосування розпочалося ще 25 лютого. Основний етап "волевиявлення" пройде з 15 по 17 березня. Стаціонарні ділянки відкриються 17 березня.



Суспільство



В окупованому Докучаєвську Донецької області висадили в повітря машину співробітника «ФСБ з ДНР» Ігоря Циферова. Циферов колишній співробітник СБУ, який перейшов на бік Росії, зазначає журналіст Андрій Цаплієнко. Циферов працював у «МДБ ДНР», яке пізніше стало «управлінням ФСБ з ДНР». Інформації про стан Циферова після вибуху немає.



Бойові дії



У Міноборони РФ заявили, що знищено пускові установки радянського ЗРК С-300, який знаходиться на озброєнні ЗСУ. Однак російські, українські та західні джерела почали писати про те, що знищено дві чи три пускові установки M901 американського ЗРК Patriot, переданого Україні Німеччиною. Українські офіційні особи пригоду поки що не коментували.



Після захоплення Авдіївки багато хто думав , що російські війська будуть швидко просуватися вперед. Однак наступ росіян значно сповільнився, повідомляє The New York Times. Військові експерти називають кілька факторів, що уповільнюють просування: місцевість, яка не сприяє наступальним операціям; виснажування військ РФ місяцями боїв; українська армія надіслала значні сили на захист цього району.



У ніч на 9 березня Росія зазнала одного з наймасовіших ударів безпілотників по своїй території. У Міноборони РФ заявили про атаку 47 БПЛА. Дрони-камікадзе вразили об'єкти в Таганрозі та Курську. А у Ханти-Мансійському окрузі вибухнув магістральний газопровід. У Санкт-Петербурзі горів ангар поблизу аеропорту Пулкове, вогонь охопив близько 1000 кв. м промислової будови. Чи мають місце диверсії – дивіться у цьому відео.

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