Главное за сегодня: Взрыв авто сотрудника «ФСБ по ДНР». Началось голосование на «выборах» президента РФ

Политика



На временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта. На отдельных участках у линии фронта досрочное голосование началось еще 25 февраля. Основной этап «волеизъявления» пройдет с 15 по 17 марта. Стационарные участки откроются 17 марта.



Общество



В оккупированном Докучаевске Донецкой области взорвали машину сотрудника «ФСБ по ДНР» Игоря Циферова. Циферов бывший сотрудник СБУ, который перешел на сторону России, отмечает журналист Андрей Цаплиенко. Циферов работал в «МГБ ДНР», которое позже стало «управлением ФСБ по ДНР». О состоянии Циферова после взрыва информации нет.



Боевые действия



В Минобороны РФ заявили, что уничтожены пусковые установки советского ЗРК С-300, который находится на вооружении ВСУ. Однако российские, украинские и западные источники начали писать о том, что уничтожены две или три пусковые установки M901 американского ЗРК Patriot, который был передан Украине Германией. Украинские официальные лица происшествие пока что не комментировали.



После захвата Авдеевки, многие думали, что российские войска будут быстро продвигаться вперед. Однако наступление россиян значительно замедлилось, передает The New York Times. Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение: местность, не благоприятствующая наступательным операциям; истощаемость войск РФ месяцами боев; украинская армия направила значительные силы на защиту этого района.



В ночь на 9 марта Россия потерпела один из самых массовых ударов беспилотников по своей территории. В Минобороны РФ заявили об атаке 47 БПЛА. Дроны-камикадзе поразили объекты в Таганроге и Курске. А в Ханты-Мансийском округе взорвался магистральный газопровод. В Санкт-Петербурге горел ангар вблизи аэропорта Пулково, огонь охватил около 1000 кв. м промышленного строения. Имеют ли место диверсии – смотрите в этом видео.

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