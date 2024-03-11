Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні — CNN

Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць (близько 3 млн. на рік) — випливає з даних розвідки НАТО. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Високопоставлений представник європейських розвідслужб заявив журналістам, що потужності США та ЄС дозволяють щороку постачати Україні не більше 1,2 млн. снарядів.

«Те, що ми зараз ведемо — це війна виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни», — заявило джерело.

За інформацією співрозмовників журналістів, зараз Росія витрачає близько 10 тисяч снарядів на день, а Україна — всього 2 тисячі. При цьому в деяких місцях фронту ситуація ще гірша.

Телеканал зазначає, що дефіцит стався у найнебезпечніший момент для України — американські гроші на озброєння закінчилися, а «республіканська опозиція у Конгресі фактично припинила давати більше». І хоча Україна здобуває від союзників сучасні системи озброєння, деякі аналітики вважають, що перемогу у війні здобуде той, хто використовує більше артилерійських снарядів.

Джерело журналістів у НАТО заявило, що російські військові заводи працюють цілодобово, співробітники перебувають на змінах по 12 годин на день. Загалом, за інформацією журналістів, у російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн. осіб у порівнянні з 2-2,5 млн. до початку війни.

Однак джерела очікують, що поріг військової потужності Росії буде досягнутий наступного року, що призведе до того, що Москва не зможе досягти будь-яких значних цілей на полі бою найближчим часом.

Нагадаємо, брак боєприпасів для ЗСУ — проблема, над розв'язанням якої нині посилено працює не лише українське керівництво, а й західні партнери України. Поки це питання вирішується у високих кабінетах та у переговорних процесах, українські військові продовжують оборонятися та завдавати втрат армії РФ.