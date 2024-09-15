Росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївки Фото: ТГ-канали

Російські військові в неділю, 15 вересня, вдарили по району Слов'янської теплоелектростанції, що у Миколаївці Донецької області. У низці міст регіону відсутнє електропостачання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Як зазначається, пролунало кілька вибухів, після обстрілу над містом зчинився густий дим. Також внаслідок російського обстрілу пошкоджено відділення «Укрпошти». Попередньо, є постраждалі.



Крім того, у Слов'янську, Дружківці та Краматорську немає світла.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 14 вересня обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення.