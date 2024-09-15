Головне за день: Удар по Харкову. Стратегія миру Зеленського

Політика



Президент Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США, де представить свою стратегію миру президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Харріс і Дональду Трампу.



За даними видання Bild, йдеться як про вимогу дозволити розмістити західну зброю далекого радіусу дії в глибині території Росії, так і про готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту, і тим самим на тимчасове заморожування ситуації.



Суспільство



Рік тому Покровськ Донецької області був у абсолютному тилу. У відносно тихе як для воєнного часу місто прибували переселенці з прифронтових на той момент населених пунктів. Багато хто з них залишався там, адже в Покровську були комунікації, працювали магазини та банки, а будинки не зяяли сотнями дірок від російських ударів. За останні півроку ситуація розгорнулася на 180 градусів. З тилового Покровськ перетворився на прифронтове місто, з якого виїжджають люди, а сам він помирає. Наскільки реально армії РФ захопити Покровськ у найближчій перспективі читайте у статті «Новин Донбасу».



Бойові дії



РФ вдарила КАБами по багатоповерхівці у Харкові, пожежа охопила чотири поверхи, між 9 та 12 поверхами — пожежа та завали. Станом на вечір 15 вересня відомо про одного загиблого, 42 постраждали. Серед постраждалих четверо дітей, найменшій дитині — один рік.



Окупанти двічі обстріляли Покровськ, загинули двоє людей. Було влучання у господарську будівлю поблизу однієї із АЗС. Через удар по району Слов'янської теплоелектростанції у Миколаївці у низці міст Донеччини відсутнє електропостачання. У Костянтинівці ударами авіації зруйновано приміщення «Укрзалізниці», пошкоджено лінію електромережі ДПЕК.



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