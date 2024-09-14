Головне за день: Україна повернула з полону «азовців». Пожежі на Луганщині

Суспільство



В Україні розслідують 11 справ щодо мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили у Генпрокуратурі, 9 обвинувальних актів направлено до суду, 4 особи засуджено.



Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та поліцейських. Серед них 82 рядових та сержантів, 21 офіцер. Це військові, які захищали Київщину, Донецьку область, Луганщину, Запоріжжя, Харківщину, Маріуполь та «Азовсталь». Серед них – 23 «азовці», вони були у неволі більше двох років. Це друга частина обміну полоненими, яка розпочалася 13 вересня. Українців обміняли на 103 російських військових. Дві третини з них - це строковики, захоплені в полон у Курській області.



На окупованій Луганщині вже кілька днів виникають пожежі через спалах сухої трави. На території Свердловського району угруповання «ЛНР» з 12 вересня запровадило режим надзвичайної ситуації. За день в області загасили 75 пожеж. Значних збитків було завдано Лутугинському, Свердловському та Краснодонському районам.



Бойові дії



За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися вперед у Глушківському районі Курської області РФ. Аналітики вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Веселого.



Шляхопровід «Східний» («Горбатий міст») у Покровську остаточно зруйновано. Повторна російська атака відбулася приблизно о 22:20 13 вересня. «Горбатий міст» поєднував південну та північну частини міста.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що п'ятеро людей, серед яких троє співробітників МНС Росії, постраждали в ході обстрілів на окупованій Донеччині. Пошкоджено три житлові будинки, а також автоцистерна МНС Росії та два приватні автомобілі в Микитівському районі Горлівки.



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