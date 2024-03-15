Удар по Одесі: Вже 20 загиблих та 73 поранених

Рятувальники опублікували фотографії із місць прильотів російських ракет в Одесі. Фото: ДСНС

Оновлено (19:15). Число загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилося до 20 людей, повідомляє ДСНС.



Станом на 17:00 було відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих.



Крім того, вже понад 200 одеситів та гостей міста здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів приймання, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.



Раніше голова ОВА повідомляв про 14 загиблих та 46 поранених.



«У результаті російської ракетної атаки загинули 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник. Ще 46 людей, у тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення», — зазначив він.



Є втрати серед особового складу Нацполіції, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кількість постраждалих поліцейських не уточнюють.



Завтра в Одесі та області буде оголошено жалобу, поінформував Кіпер.



Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото із місць ударів російських ракет.



Зазначається, що після першого ракетного удару рятувальники ДСНС одразу прибули на місце та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт війська РФ повторно нанесли ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.



Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальних автомобілі. Тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють усі екстрені служби, надається допомога постраждалим. Рух транспорту тимчасово обмежений.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «приліт» у курортну зону міста. Очевидці бачили на вулицях у районі обстрілу поранених людей та багато розбитих машин.