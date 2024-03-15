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В Україні виплати у березні отримали лише 670 тисяч переселенців: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть виплати іншим

15 березня 2024, 16:55

В Україні виплати у березні отримали лише 670 тисяч переселенців: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть виплати іншим

Перша частина ВПО, які мають право на продовження виплати допомоги ще на 6 місяців з березня 2024 року, отримали виплати за березень. Йдеться про 671 тисячу людей. У Мінсоцполітики повідомили, коли виплатять усім переселенцям.

Повідомляється, що з 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

«15 березня виплату допомоги для таких ВПО було спрямовано автоматично. Сукупно, було спрямовано видатки на виплату допомоги для 671 тисячі осіб, на загальну суму 1,4 млрд грн.», — йдеться у повідомленні.

Нарахування коштів для тих ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 чи 28 березня. На 14 березня органи соціального захисту отримали 91,4 тис. заяв на призначення допомоги на додаткові 6 місяців. Близько 66% заяв уже опрацьовано. Ще 34% заяв перебувають на опрацюванні.

Мінсоцполітики ініціює продовження терміну подання заяв до 31 квітня. Відповідно навіть якщо заява на виплати буде подана наприкінці квітня, кошти сім'ї надійдуть за березень та квітень включно.

Раніше ми писали, що в Україні розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема, вони отримають субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проект планують упродовж двох років.

Також нещодавно журналістка «Новин Донбасу» опублікувала статтю — «Як і хто може отримувати виплати ВПО з 1 березня: ради юристів та правозахисників».

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