Скільки людей залишилося у деокупованій Луганській області: Лисогор розповів про ситуацію в регіоні

На деокупованих територіях Луганської області станом на 20 березня залишаються 61 цивільний, а також два представники військової адміністрації. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі Суспільне. Студія.



За словами голови регіону, попри численні обстріли, мешканці не хочуть їхати. Повідомляється, що вони забезпечені всім необхідним.



«Обстріли продовжуються постійно. Трохи зменшилася кількість використання КАБів та збільшилися наземні атаки. Біля північних кордонів Невського у напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, проте хлопці наші стоять і знищують ворога великими партіями», — зазначив він.



Лисогор у ранковому зведенні додав, що росіяни також вдарили по території Серебрянського лісу.



Крім того, під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано 87 спроб обстрілу з боку окупантів.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленій Луганській області окупанти взялися за дітей. Зокрема, підлітків відправлять до РФ, щоб ті навчилися керувати дронами.