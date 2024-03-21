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DarwinLand створили безоплатний марафон з фінансової грамотності для школярів в підтримку GLOBAL MONEY WEEK (PR)

21 березня 2024, 18:30

DarwinLand створили безоплатний марафон з фінансової грамотності для школярів в підтримку GLOBAL MONEY WEEK (PR)

DarwinLand створили безоплатний марафон з фінансової грамотності для школярів в підтримку GLOBAL MONEY WEEK

Українська онлайн-школа IT DarwinLand підтримує GLOBAL MONEY WEEK і запрошує школярів 9-12 років взяти участь у безоплатному марафоні з фінансової грамотності та дизайну «Ресторан Красті Крабс в Чорному морі»! Офіційний організатор події в Україні — Національний банк України. Мета глобальної кампанії GMW — покращити фінансову обізнаність дітей у всьому світі, адже вони майбутнє нашої планети! 

На безоплатному онлайн-марафоні від DarwinLand українські школярі зможуть на власному досвіді пересвідчитися наскільки важливими є знання про гроші у їхньому особистому житті та для майбутнього нашої держави. А також вони зможуть розважитися і зрозуміти, що навчання буває не тільки корисним, а ще і дуже веселим!

Що чекає учасників:

  • Розуміння як правильно користуватися грошима і що потрібно, щоб навчитися заробляти
  • Перші кроки в дизайні у графічному редакторі Canva
  • Подарунки від партнерів проєкту

Марафон проходитиме 25-27 березня. 28-го березня організатори розіграють подарунки серед всіх учасників, які пройдуть марафон повністю, виконають всі домашні завдання, а також відгадають і правильно назвуть секретне слово. Буде дуже цікаво, тому встигніть зареєструвати дитину до початку події!

В спеціальному чат-боті марафону учасники щодня будуть отримувати листи від пана Краба, який допоможе розібратися в основах ресторанного бізнесу, відеоуроки в записі від провідних викладачів DarwinLand і, звичайно, домашні завдання. Для участі дитині знадобиться комп’ютер або ноутбук, аккаунт в Telegram і доступ в інтернет.

Більше подробиць та реєстрація на марафон за лінком: https://bit.ly/3TlNsUm

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