Військовослужбовці ВМС ЗС України показали, як знищують «шахеди» в українському небі

ВМС України знищують «шахеди». Фото: кадр із відео

Військовослужбовці ВМС ЗС України опублікували відео знищення російських дронів-камікадзе «шахед» на своїй сторінці у соцмережі Facebook.







«Відео майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях у повітрі під час знищення дронів-камікадзе "SHAHED-136", які не долетіли до визначених їм цілей та були знищені!», — йдеться у підписі до відео.

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Відео майстерної роботи ВМС ЗС України по «шахедах». Фото: кадр із відео

Нагадаємо, у ніч на 22 березня 2024 року Росія завдала комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.