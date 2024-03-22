Военнослужащие ВМС ВС Украины показали как уничтожают «шахеды» в украинском небе

ВМС Украины уничтожают «шахеды». Фото: кадр из видео

Военнослужащие ВМС ВС Украины опубликовали видео уничтожения российских дронов-камикадзе «шахед» на своей странице в соцсети Facebook.







«Видео мастерской работы военнослужащих ВМС ВС Украины по враждебным целям в воздухе во время уничтожения дронов-камикадзе "SHAHED-136", которые не долетели до определенных целей и были уничтожены!», — говорится в подписи к видео.

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Видео мастерской работы ВМС ВС Украины по «шахедам». Фото: кадр из видео

Напомним, в ночь на 22 марта 2024 года Россия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.