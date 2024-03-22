Теракт у Москві: люди у камуфляжі влаштували стрілянину на концерті, горить «Крокус сіті хол»

Стрілянина відбулася у «Крокус сіті холі» у Москві ввечері 22 березня. Щонайменше 3 людини у камуфляжі відкрили вогонь з автоматів на концерті гурту «Пікнік». Музиканти не постраждали. Серед відвідувачів будівлі є поранені та загиблі.



За попередньою інформацією, 12 людей загинуло, ще 35 поранено.



Після цього в будівлі підірвали пристрій, схожий на гранату, в результаті почалася пожежа.



У мережі публікують кадри сильної пожежі на даху концертної зали.



На початку березня посольство США попереджало про підготовку теракту в Москві: «Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин».



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