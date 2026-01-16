«Росіяни продовжують поглинати місто»: у DeepState розповіли про ситуацію у Гуляйполі

Ситуація у Гуляйполі. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує поглинати місто Гуляйполе на Запоріжжі, відправляючи на постійні штурми невеликі групи піхоти. Про це повідомили в аналітики DeepState.



За словами аналітиків, в останньому оновленні карти всі могли побачити суттєве збільшення «червоної зони» у місті, де вже давно фіксувалися окупанти.



«Весь час пробували закріпитися і згодом їхня кількість у цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил оборони України залишити позиції. Однак бої за місто тривають у західній частині, де також постійно фіксується противник, а лінії бойового зіткнення як такої немає, адже динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією піхоти ворога», – розповіли аналітики.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко