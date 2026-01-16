Укренерго попередило про відключення у суботу

У суботу у регіонах України знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це повідомило Укренерго у п'ятницю, 16 січня.

«Завтра у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що причиною таких обмежень є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

Українців попередили про можливі зміни в енергосистемі та порадили дізнаватися про час та обсяги застосування відключень за конкретною адресою на офіційних сторінках обленерго.

«Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять правила комендантської години. У зв'язку із масованими атаками Росії в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації.