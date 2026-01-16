Війська Росії з артилерії завдали ударів по Нікополю: загинули дві жінки, ще шість людей поранені

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

16 січня російська армія з артилерії кілька разів вдарила по місту Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



Внаслідок обстрілів загинули дві жінки, ще шість людей отримали поранення. 65-річна жінка – у вкрай важкому стані.



У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури розповіли, що у місті пошкоджені будинки, підприємство та автомобілі.

Нагадаємо, що 15 січня армія РФ вдарила по Слов'янську, Дружківці та Добропіллю на Донеччині, внаслідок чого у містах пошкоджені підприємства.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко