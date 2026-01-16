Співпрацювала з ФСБ через планшет своєї дитини: суд відправив «за ґрати» жительку Костянтинівки

Засуджена жителька Костянтинівки. Фото: прокуратура

Суд визнав винною жительку міста Костянтинівка у державній зраді – ч. 2 ст. 111 КК України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У лютому 2025 року через місцевий Телеграм-канал жінка вийшла на зв'язок з представником ФСБ і з власної ініціативи почала надавати розвіддані. Для своєї діяльності вона використовувала планшет, наданий навчальним закладом для дистанційного навчання її дитини.



Жінка позначала на електронній карті локації зосередження української військової техніки. Також повідомляла про звуки роботи певних видів озброєння. Крім того, інформувала про розташування штабу Сил оборони України у Костянтинівці. При цьому в ході діалогу зі співробітником російської спецслужби містянка не приховувала сподівань, що передані нею дані стануть у нагоді державі-агресору для завдання вогневих ударів.



Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що до 15 років позбавлення волі засудили робітницю місцевої їдальні, яка наводила російські удари на міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко