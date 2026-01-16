Понад 1600 осіб залишаються у Святогірській громаді: більшість із них – у віці за 60 років

У Святогірську залишаються 325 осіб, переважно у віці понад 65 років. У межах громади – 1617 мешканців. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

За словами начальника МВА Володимира Рибалкіна, противник зараз руйнує мости, переправи та логістику, частина доріг — під контролем FPV-дронів.

Зазначається, що центрального опалення немає, але світло та інтернет працюють. Діють два магазини, аптеки та пошта – ні, але для виплати пенсій привозять працівників «Укрпошти».

Раніше повідомлялося, що у суботу у регіонах України знову діятимуть графіки відключень електроенергії.