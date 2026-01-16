Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
16 січня 2026, 16:26

Хаос і проблеми школи №24 в окупованому Харцизьку. Створено ШІ. Хаос і проблеми школи №24 в окупованому Харцизьку. Створено ШІ.

Активісти громадянського руху «Жовта Стрічка» заявили про системні проблеми в роботі середньої школи №24 в тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області.

За інформацією місцевих мешканців і батьків учнів, у навчальному закладі панує організаційний хаос. Розклад уроків змінюється постійно, інколи — майже щодня, через що школярі не мають чіткого розуміння, які заняття відбудуться наступного дня.

Крім того, у школі фіксують значну плинність педагогічних кадрів. Учителі надовго не затримуються на робочих місцях, що, за словами батьків, негативно впливає на якість навчального процесу.

Окреме обурення викликає діяльність керівництва закладу. Як стверджують батьки учнів, директорка школи отримує заробітну плату за проведення уроків фізики, які фактично не відбуваються.

Активісти наголошують, що така ситуація викликає дедалі більше невдоволення серед місцевих жителів і ставить під сумнів нормальне функціонування освітнього процесу в умовах окупації.

Нагадаємо, угруповання «ДНР» вимагає в школах і дитячих садках розписки та звіти про те, скільки співробітників виїхали з окупованих територій на канікули й куди.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Харцизьк
Інше
освіта на окупованих територіях школа №24 хаос у школі нестача вчителів
Організації
Жовта стрічка

