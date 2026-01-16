Суд обрав запобіжний захід Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам

Голова фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко на засіданні суду. Фото: кадр із відео

16 січня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрав запобіжний захід народній депутатці та голові фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко у вигляді застави на суму 33 мільйони 280 тисяч гривень. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби ВАКС.



На Тимошенко покладаються процесуальні обов'язки до 16 березня включно, а саме:

прибувати за кожною вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро, прокурора САП та/або суду;

не відлучатись за географічні кордони Київської області без дозволу детектива НАБУ, прокурора САП;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання;

утриматися від спілкування з людьми, зазначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України за місцем проживання свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, що НАБУ підозрює Тимошенко у пропозиції хабарів ряду народних депутатів від інших фракцій за «лояльне голосування» у Верховній Раді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко