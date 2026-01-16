В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання

Водохрещені купання скасовано в окупованих Донецьку та Макіївці

Влада окупованих Донецька та Макіївки прийняла рішення про відміну традиційних хрещенських купань у 2026 році. Про це сьогодні повідомили у «адміністраціях міст».

Олексій Кулемзін у своєму зверненні послався на наказ № 357 від 18.09.2023 та інформацію про «можливі провокації з боку українських формувань».

«Цього року у світле свято Хрещення Господнього адміністрацією міського округу Донецьк місця для масових купань не організовуватимуться», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Про відмову обладнати офіційні купелі заявили також так звані влади Макіївки. Раніше утриматися від водохресних купань попросили й у Горлівці.

Наголошується, що купання в непідготовлених місцях «є небезпечним для здоров'я, а в поточній ситуації пов'язане з додатковими ризиками».

Натомість жителям пропонується здійснити обряд омивання, використовуючи освячену воду у храмах чи вдома.