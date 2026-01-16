З України легально виїхали і не повернулися 470 тисяч чоловіків призовного віку — ЗМІ

470 тисяч чоловіків легально виїхали з України під час війни та не повернулися. Такі цифри наводять журналісти NGL.media, спираючись на дані сусідніх країн про перетин кордону.

Зазначається, що ще 70 тисяч військовозобов'язаних перетнули кордон нелегально з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Найчастіше українські чоловіки виїжджають до Польщі. Через кордон зі Словаччиною в Україну повертаються більше чоловіків, ніж виїжджають. Ймовірно, саме через цей кордон повертається частина українців, які виїжджали через інші країни», — йдеться у повідомленні.

За даними Євростату, тимчасовий захист у країнах ЄС протягом 2022-2024 років отримали близько 1,1 млн. українських чоловіків. Це вдвічі більше, ніж за інформацією прикордонних служб, сусідніх з Україною держав.