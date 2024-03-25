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Безпілотники вдарили по великій електростанції в Ростовській області, виникла пожежа

25 березня 2024, 07:15

Безпілотники вдарили по великій електростанції в Ростовській області, виникла пожежа

Пожежа на Новочеркаській ГРЕС. Фото: соцмережі Пожежа на Новочеркаській ГРЕС. Фото: соцмережі

Новочеркаську ГРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки. Про це повідомили губернатор Ростовської області Василь Голубєв та російське інтернет-видання Baza.

Василь Голубєв зазначив, що на трансформаторній підстанції виникла пожежа.

«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ГРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються», — написав Голубєв.

Також губернатор повідомив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ГРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

«Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ГРЕС», — повідомив Голубєв.

Місцеві Telegram-канали, посилаючись на своїх передплатників, повідомили про вибухи в районі Новочеркаської ГРЕС, а перед вибухами про проліт над областю приблизно двох десятків дронів. Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло.

Раніше повідомлялося, що Куйбишевський нафтопереробний завод, розташований у Самарській області РФ, було зупинено після атаки із застосуванням дронів у ніч на 23 березня.

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