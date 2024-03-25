У Донецькій ОВА розповіли про обстріл за добу: десятки пошкоджених житлових будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби обстрілювали Донецьку область. Внаслідок чого є пошкодження, зокрема, житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді 3 людини поранені у Красногорівці, обстріляні Зоряне і Максимільянівка. У Курахівці пошкоджено 7 будинків.



Краматорський район. У Лиманській громаді в Іванівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено, в Тернах — 11 зруйновано і 1 пошкоджено, в Ямполівці — 4 зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівській громаді під вогнем Миколаївка та Диліївка.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що окупанти за 24 березня в чергове обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак трьох людей у регіоні травмовано.