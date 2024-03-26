ЗСУ зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах біля Богданівки — відео

Знищення окупантів під Богданівкою, Донецька область. Фото: кадр із відео

Бійці 67 ОМБР Добровольчий Український Корпус показали, як зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» на схід від села Богданівка, Бахмутського району Донецької області. Відео опублікували на своїй сторінці у Facebook.







Українські військові використовували для зупинки супротивника міни, артилерію та FPV-дрони. Перша машина вибухнула на ДМП.



«Підрив третьої машини на радянській протитанковій міні ТМ-62. Удар по четвертій машині FPV-дроном та пряме влучання САУ "Краб" у другу машину. В результаті ЗСУ знищили три БТР-МД та 13 окупантів, ще 10 поранено», — йдеться у звіті 67 ОМБР ДУК.



Варто зазначити, що бій відбувся 23 березня. На сьогодні згідно зі звітом Генштабу ЗСУ на Бахмутському напрямку українські захисники також відбили чотири атаки росіян у районі Кліщіївки.



Крім того, минулої доби, збройні сили РФ втратили пораненими або вбитими понад 770 окупантів, шість танків, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ і одну систему ППО.