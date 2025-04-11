Полк «СКАЛА» зірвав наступ РФ на Покровському напрямку

Полк «СКАЛА» зірвав наступ окупантів на Покровськ. Фото: кадр із відео

Полк «СКАЛА» успішно провів бойову операцію у районі селища Шевченка на Покровському напрямку. Про це повідомляє 425-й окремий штурмовий полк "СКАЛА".







Внаслідок штурмових дій втрати противника склали понад 1 100 осіб убитими та пораненими. Масштабні втрати змусили російські сили зупинити наступ на Покровськ.

Після серйозних втрат окупанти змушені оминати н. п. Шевченко з флангів. Фото: мапа DeepState.

Зазначається, що такий результат став можливим завдяки ретельному плануванню, високій злагодженості підрозділів та професіоналізму командування полку.

Раніше з'явилася інформація, що Українська армія частково відбила селище Шевченка під Покровськом.