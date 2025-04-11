Без ротацій: російські морпіхи застрягли на островах Дніпра — АТЕШ

Про ситуацію на позиціях російських військових із посиланням на своїх агентів зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ партизанський рух АТЕШ повідомив у телеграм-каналі 10 квітня.

За словами агентів руху, російські морські піхотинці опинилися у катастрофічній ситуації. Командування окупантів навмисно по кілька місяців не виводить окремих військовослужбовців бригади з позицій на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра, деякі залишаються без ротацій з січня 2025 року.

Партизани також повідомляють, що забезпечення морпіхів ЗС РФ на цьому напрямку практично зірвано. Припаси доставляють на позиції за допомогою дронів, але їх недостатньо, а поранених евакуювали на гумових човнах. Крім того, бригаді не вистачає медикаментів, а вогкість та антисанітарія провокують поширення шкірних інфекцій, грибка, гнійних запалень, деякі з окупантів зазнають обморожень.

«Моральний стан бійців — критичний», — кажуть агенти АТЕШ.

Раніше повідомлялося, що російське командування відмовляється евакуювати поранених солдатів у Запорізькій області. Про це заявили у русі опору АТЕШ із посиланням на свого агента серед військовослужбовців 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.