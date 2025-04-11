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Один дрон ЗСУ знищив сарай із шістьма окупантами

11 квітня 2025, 09:20

Один дрон ЗСУ знищив сарай із шістьма окупантами

Момент влучання дрона по сараю з окупантами. Фото: кадр із відео Момент влучання дрона по сараю з окупантами. Фото: кадр із відео

Один ударний дрон знищив сарай, у якому перебували шість російських окупантів. Про це повідомив пресцентр 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Магура».

За інформацією бійців, оператори ББС «Стрікс» діяли холоднокровно і точно. Ворожу групу виявив підрозділ БУАР, після чого пілоти дрона завдали прицільного удару.

У результаті одного вильоту безпілотник знищив укриття та ліквідував усіх шістьох загарбників.

«Вогняна арифметика від пілотів 47 ОМБр “Магура”!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бронегрупа РФ прорвалася під Торецьком, але була знищена.

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