Український винищувач знищив під Херсоном командний пункт росіян

Під Херсоном український МіГ-29 знищив командний пункт ЗС РФ. Ілюстративне фото

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України завдав авіаудару по ротному командному пункту та будівлі з особовим складом російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області. Атаку було проведено із застосуванням двох французьких авіабомб AASM HAMMER.

Відео удару опубліковано 10 квітня у телеграм-каналі «Соняшник», а геолокацію об'єкту — село Бабине, що на Херсонщині — підтвердили OSINT-дослідники з WarArchive.

На кадрах зафіксовано, як дві керовані бомби з високою точністю вражають дві сусідні будівлі, повністю зруйнувавши забудову.

«Авіація продовжує працювати на всіх напрямках, екіпаж МіГ-29 точним скиданням знищує ротний командний пункт і сарай, де звично для них розміщувався підрозділ охорони», — йдеться в повідомленні.

Довідка: AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомий як HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), — французький модульний комплект для модернізації бомб, що вільно падають, аналогічний американському JDAM.