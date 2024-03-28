Вдень окупанти обстріляли Дробишеве Донецької області

Російські військові близько другої години дня 28 березня обстріляли Дробишеве Донецької області. Про це «Суспільне. Донбас» повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

Зазначається, що загиблих немає. Було травмовано одну жінку, але вона не потребує госпіталізації та медичної допомоги.

«Був один «приліт», схоже на КАБ. Тип озброєння встановлюється. Жінка поранена не осколком, це цегла відлетіла. Усі люди були на вулиці і чекали на гуманітарний вантаж», — розповів Олександр Журавльов.

Внаслідок удару пошкоджено раніше обстріляну будівлю будинку культури, уточнив начальник МВА.

Раніше повідомлялося, що 27 березня з прифронтової Лиманської громади Донецької області поліцейський екіпаж «Білі ангели» евакуював двох мешканців. Йдеться про 84-річну пенсіонерку та 59-річного чоловіка, які зважилися виїхати в безпечні регіони України.