Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту

Сергій Пінчук. Фото: Міноборони РФ

Володимир Путін своїм указом призначив командувачем Чорноморського флоту віце-адмірала Сергія Пінчука. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсеєва головнокомандувачем Військово-морським флотом та віце-адмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

Раніше обидва тимчасово виконували обов'язки на цих постах.

У середині лютого проросійські telegram-канали повідомляли, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення великого десантного корабля «Цезар Куніков» 14 лютого.

А 5 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.