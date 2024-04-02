Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Сергей Пинчук. Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин своим указом назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом.

Ранее оба были временно исполняющими обязанности на этих постах.

В середине февраля пророссийские telegram-каналы сообщали, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля «Цезарь Куников» 14 февраля.

А 5 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.