Масована атака дронів на військові аеродроми відбулася в Росії

У місті Морозовськ Ростовської області РФ сьогодні вночі, 5 квітня, пролунала серія вибухів. Очевидці сповіщають про атаку на місцевий аеродром. Про це повідомив російський Telegram-канал Shot.



Зазначається, що перші вибухи почали лунати близько опівночі, ймовірно, безпілотниками намагалися атакувати місцевий аеродром. Очевидці розповідають, що крім характерних звуків прольоту дронів та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.



За інформацією місцевих пабліків, у деяких районах міста відчутні проблеми з електропостачанням. Загалом зафіксовано близько 15-ти повітряних цілей та щонайменше 60 гучних вибухів.



За даними Shot, внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію, без світла залишилися десятки житлових будинків. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання. Інформації про постраждалих наразі не надходило.



Оновлено. Міноборони РФ стверджує, що сили ППО збили 44 БПЛА над Ростовською областю.



Крім того, у відомстві заявили про збиття 6 дронів над Краснодарським краєм. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Єйську, де також розташований військовий аеродром.



Один БПЛА збили над Енгельсом Сратовської області — там теж є військовий аеродром.



Ще по одному безпілотнику, згідно з заявою Міноборони РФ, збито над Курською та Бєлгородською областями.



Військовий аеродром Морозовськ розташований в Ростовській області РФ, за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Там дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а також Су-34.



Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аеродром кілька разів зазнавав ударів безпілотників. Так, 25 травня минулого року російська ППО збила «невідомий предмет» біля аеродрому. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.



17 грудня атака повторилася, над аеродромом працювала російська ППО. У військах РФ невдовзі підтвердили, що під час атаки пошкоджено щонайменше один літак Су-34.



Також атак неодноразово зазнавали військові аеродроми в Єйську та Енгельсі.