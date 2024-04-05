Массовая атака дронов на военные аэродромы произошла в России

Один из взрывов в районе Морозовска Ростовской области. Кадр из видео

В городе Морозовск Ростовской области РФ сегодня ночью, 5 апреля, прозвучала серия взрывов. Очевидцы сообщают об атаке на местный аэродром. Об этом сообщил российский Тelegram-канал Shot.

Отмечается, что первые взрывы начали раздаваться около полуночи, предположительно беспилотники попытались атаковать местный аэродром. Очевидцы сообщают, что помимо характерных звуков пролета дронов и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе.

По информации местных пабликов, в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением. Всего было зафиксировано около 15 воздушных целей и не менее 60 громких взрывов.

По данным Shot, в результате атаки была повреждена электроподстанция, без света остались десятки жилых домов. В данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Информации о пострадавших пока не было.



Обновлено. Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ростовской областью.



Кроме того ведомство заявило о сбитии 6 дронов над Краснодарским краем. Местные жители сообщали о взрывах в Ейске, где также расположен военный аэродром.



Один БПЛА сбили над Энгельсом Сратовской области — там тоже находится военный аэродром.



Еще по одному беспилотнику, согласно заявлению Минобороны РФ сбито над Курской и Белгородской областями.



Военный аэродром Морозовск расположен в Ростовской области РФ, в 3 км юго-западнее города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а также Су-34.



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину аэродром несколько раз подвергался ударам беспилотников. Так, 25 мая прошлого года российская ПВО сбила «неизвестный предмет» возле аэродрома. В результате падения обломков никто не пострадал.



17 декабря атака повторилась, над аэродромом работала российская ПВО. В войсках РФ вскоре подтвердили, что в ходе атаки был поврежден как минимум один самолет Су-34.



Также атакам неоднократно подвергались военные аэродромы в Ейске и Энгельсе.