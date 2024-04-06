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Нічна атака РФ по Україні: збито 28 дронів та 3 ракети

06 квітня 2024, 08:56

Нічна атака РФ по Україні: збито 28 дронів та 3 ракети

Війська РФ у ніч на 6 квітня атакували Україну кількома групами бойових безпілотників та ракетами.

Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один «Калібр» та 28  дронів «Shahed» («Шахед»). Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього було запущено по Україні 32 ударні дрони. 

Також РФ атакувала шістьма ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації із Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Найбільше внаслідок атаки дронів постраждав Харків. 

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