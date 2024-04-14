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Російські окупанти готуються до нової провокації на Запорізькій АЕС — Генштаб

14 квітня 2024, 15:58

Російські окупанти готуються до нової провокації на Запорізькій АЕС — Генштаб

Війська РФ вкотре готуються до провокації на Запорізькій атомній електростанції (місто Енергодар). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

За інформацією розвідки, росіяни готуються до чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором.

«Росія — єдиний терорист у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що РФ упродовж останніх тижнів кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за застосування безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Поки російські окупанти перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та можуть проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантованою.

«Україна завжди відповідально ставилася та ставиться до безпеки ядерних об'єктів. Тільки повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції», — резюмували у відомстві.

Раніше ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на початку квітня російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів та намагалися звинуватити в цьому українську сторону.

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