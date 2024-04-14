Головне за день: Ситуація на Донеччині ускладнюється. У Дніпрі постраждали 12 людей

Суспільство



На тимчасово окупованих територіях Луганської області з 1 липня на українців без паспорта РФ може чекати депортація , повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Бойові дії



Російські окупанти вдень атакували селище Очеретине Покровського району Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У будинках вибиті шибки, вікна, двері, пошкоджені балкони.



У Дніпрі та Любимівській громаді 12 людей постраждали через падіння уламків російської ракети. В обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки. Розбито 10 авто та навантажувач.



Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів , що ситуація на Донецькому напрямі фронту ускладнюється.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що вище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас. Також вони мають намір окупувати Часів Яр для створення умов просування до Краматорської агломерації.



П'ятеро людей поранено в окупованій Горлівці у житловому масиві «Будівельник» внаслідок обстрілу.

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